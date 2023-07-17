Cem Küçük açtı ağzını yumdu gözünü! Hükümeti o konuda böyle eleştirdi! Herkes şaşkın

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, cumartesiyi pazara bağlayan gece benzine gelen büyük zammı eleştirdi. Hükümete verdiği destekle bilinen Küçük, "Tamam seçim bitti ama bu kadar ağır fatura çıkacağını kimse düşünmüyordu. Mutlaka EYT, 3600 ek göstergenin bir faturası olacaktı. Ancak bu kadar yüklü olacağı hesaba katılmadı" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumartesiyi pazara bağlayan gece benzine büyük zam geldi. Tam 6 lira. Büyük para... Hazirandan bu yana benzine yüzde 60 zam geldi. 26 liradan 36 liraya çıkması herkesin belini büküyor.

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Öte yandan doğalgaz ÖTV’sine de yüzde 224 zam geldi. Bunun da faturalara bir yansıması olacak. Bu kış zor geçecek. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı da aynısını söyledi.

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Tamam seçim bitti ama bu kadar ağır fatura çıkacağını kimse düşünmüyordu. Mutlaka EYT, 3600 ek göstergenin bir faturası olacaktı. Ancak bu kadar yüklü olacağı hesaba katılmadı."