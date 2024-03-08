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Siyaset Cem Kaya daha fazla dayanamadı! Sen kimsin Ekrem?
Siyaset

Cem Kaya daha fazla dayanamadı! Sen kimsin Ekrem?

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:58:00 -

Avukat Cem Kaya, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın DEM hakkındaki sözleri sonrası deliye dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında katılan Avukat Cem Kaya, CHP’nin eş genel başkanı gibi davranan ve geçtiğimiz 5 yılda İstanbul için bir çivi bile çakmayan CHP’li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu’na hak ettiği dilden konuştu.

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” şeklindeki sözleri sonrası CHP’li İmamoğlu, “Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak.” demişti. İmamoğlu’nun hem Kandil’in partisi DEM’i savunması, hem partinin genel başkanı gibi davranıp insanları partiden kovmakla tehdit etmesi, hem de bir kadına bu sözlerle saldırması büyük tepkilere neden oldu.

Katıldığı canlı yayında Avukat Cem Kaya, Ekrem İmamoğlu’nun Burcu Köksal hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

“Sen kimsin?”

Kaya şunları söyledi:

Partinin tercih ettiği bir milletvekili bugün çıktı, bu yeni savrulmada buna bir çıkış gösterdi. Fakat buna en büyük tavrı Ekrem Bey gösterdi. Çok üzüldüm. Ekrem Bey ‘Partiden ihraç’ mertebesinde bir karar veriyor. Çok affedersiniz ama sen kimsin? Sen unuttuğun İstanbul’un şehreminisin. Sen Eş Başkan değilsin.
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