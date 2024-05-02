Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum!

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta”nın bugünkü son bölümünde çok konuşulacak bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi.

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı.

Garipoğlu'nun otopsi incelemesi ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı.

BABA KARABULUT'TAN OTOPSİ FOTOĞRAFLARI YORUMU: MEZARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASINI TALEP EDİYORUM

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

"Otopsideki fotoğraflardakinin Cem Garipoğlu olduğuna inanıyor musun?" sorusuna yanıt veren baba Karabulut, "Bu iş fotoğraflarla olur mu? Yani bu işin fotoğrafla olması mümkün değil. Kumpasın içerisindeyim. İnanmıyorum. Fotoğraflarla bu iş olmaz. Nasıl olacak ki? Ben size bir örnek vereyim; Geçmişte Adli Tıp Kurumu'nda uğradığım haksızlığın karşısında ben nasıl 'O'dur' diyeyim yani. Soruyorum size... İşi ört bas etmek isteyen bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? (Mezarın) Bir an önce açılmasını talep ediyorum." dedi.

Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü; Maalesef böyle bir dönemde yaşıyoruz. İlahi adalet denen bir şey var. Er geç adalet yerini bulacak. Açılsın... Uğraşıyorum.

Avukatım "Açılacak" diye söyledi. Rezzan bey büyük mücadele veriyor. Ondan Allah razı olsun. O da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettiriyor.