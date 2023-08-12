Cem Garipoğlu hakkında şok gerçek! Avukat açıkladı: Ailesi Cezayir göçmeni Yahudi kökenli

Münevver Karabulut'u, 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun ailesinin, Cezayir göçmeni Yahudi kökenli bir aile olduğu ortaya çıktı. Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan Münevver Karabulut'un aile avukatı Rezan Epözdemir programın 30. dakikasından çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Avukat Cem Garipoğlu'nun Yahudi kökenli bir aileden geldiğini ifade etti.

Mayasız ayin ile öldürüldü

Münevver Karabulut'un bir ayin sırasında öldürüldüğüne dair çok önemli bulgular olduğu biliniyordu. Karabulut'un göğsğnde ters"v" şeklinde masonik bir sembol bıçak ile kesik şeklinde çizilmişti.

Ayrıca bekareti olduğu fakat vucudunda erkek spermi olduğu da saptanmıştı. Üzerinde birden fazla erkeğe ait DNA'lar saptanmıştı. Ailenin avukatı Epözdemir yahudilerde ortaçağ'da gelenek ola nsapkın bir ritüeli hatırlattı.

Mayasız ayin denen sapkın ayinde yahudi gençler erişkin olduğunda yahudi olmayan bir bakire kızı öldürür ve erkekliğini ıspatlamış olur. Avukat, cem Garipoğlu'nun da karabulut'u vahşice öldürmesi masonik semboller kullanması ve ceseti cinayet yerinden 40 km ötede oturan babanesinin evinin önündeki çöp konteynırına bırakmasına dikkat çekti.

Garipoğlu'nun ailesi cinayetin işlendiği kanepenin üzerinde aile pozu vermiş, kız kardeşi kafası makasla kesilmiş ikonik heykel fotoğrafı paylaşmıştı.

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Fatih Altaylı'nın avukatı dinlerken hayretler içinde kaldığı görüldü.