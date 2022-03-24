Cem Belevi kimdir, nereli kaç yaşında? Cem Belevi şarkıları!
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Cem Belevi oldu. Vatandaşlar Cem Belevi’nin hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte Cem Belevi hayatı, biyografisi, Cem Belevi şarkıları...
Cem Belevi kimdir? Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.
Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.
Cem Belevi şarkıları hangileri?
2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)
2015 - Sevemez Kimse Seni
2015 - Hayat Belirtisi
2015 - Sor
2016 - Alışamıyorum
2017 - Dumanlı Sevda
2017 - Aç Kollarını
2018 - Mışıl Mışıl
2018 - Yedi Düvel
2019 - Bundan Sonra
2019 - Farkında Mısın?
2020 - Kaç Kere Sever İnsan?
2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)
2020 - Farkında Mısın? (Akustik)
2020 - Bundan Sonra (Akustik)
2020 - Leyla & Mecnun
2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)
2021 - Dön Bebeğim (Akustik)
2021 - Buz Yanığı (Akustik)
2021 - Bilmez
2021 - Melekti Sanki
2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)
2022 - Ondan Vazgeçemem Ben
2022 - Gizli
2022 - Bilmez (Akustik)
2022- Belki (İrem Derici düeti)