Çelikler en iyi nasıl parlatılır?

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Sirke, çelik ürünleri parlatma konusunda ciddi anlamda etkili bir malzemedir. Hemen herkesin evinde bulunan, fiyat bakımından da uygun olan malzemeler ile çelik parlatmak en hesaplı ve kolay yöntemdir. Uygulama için bir çay kaşığı kadar sirkeye ve bir tatlı kaşığı kadar da karbonata ihtiyacınız olacak. İki malzemeyi bir kabın içinde iyice karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı, çelik tencere ya da çaydanlığınızda bir miktar su ile kaynatın. Sonrasında da bol su ile durulayın ve kurulayın. Pırıl pırıl olduklarını göreceksiniz.

KREM TEMİZLEYİCİLER İLE GELEN PARLAKLIK

Krem temizleyicilerden özellikle amonyaklı olanları, çelik malzemelerin parlatılmasında ciddi bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak haftada bir kere bu ürünlerle çeliklerinizi temizlerseniz; kolaylıkla pırıl pırıl çeliklere sahip olabilirsiniz. Uygulama için bulaşık süngerinin fiberli yüzeyine amonyak içeren kremlerden dökün ve sünger ile çeliklerini ovalayın. Daha ovalarken bile çeliklerin parlamaya başladığını fark edeceksiniz ama bol su ile durulamanın ardından pırıl pırıl çaydanlık ve tencerelere sahip olacaksınız.

LİMON KABUĞU MUCİZESİ

Çelik çaydanlık, tencerelerden ziyade özellikle çatal, bıçak ve kaşıklar üzerinde ciddi etkisi olan bir uygulamadır. Kullanılmış limon kabuklarının dış yüzeyiyle basit şekilde yapacağınız uygulama ile çelikleriniz pırıl pırıl olabilir. Limon kabuğunun dış yüzeyini çeliklerin yüzeylerini ovalayacak şekilde avuç içinize yerleştirin ve iyice ovalayın. Ardından da bol su ile durulayın ama ardından su lekesi kalmaması için kurumaya bırakmadan havlu bir bezle çeliklerinizi kurulayın.

ELMA KABUKLARI İLE ÇELİK PARLATMA

Öncelikle bulaşık deterjanıyla çelik ürünlerinizi iyice yıkayın ve bol su ile durulayın. Sonrasında ise içine elma kabukları attığınız suyu, çaydanlık ya da tencerenin içine koyun. Bu şekilde çelik ürünü ocakta kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 ila 10 dakikaya kadar kaynatın. Sonrasında ise ılık su ile çeliklerinizi durulayın.

BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN ÇELİK PARLATMA YÖNTEMLERİ

Haftada bir defa bulaşık makinelerinizin deterjan kısmına deterjan ile birlikte bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Elma sirkesi öncelikle çelik eşyalar üzerinde olmak üzere tüm mutfak gereçleri için parlatıcı nitelikte bir malzemedir. Hemen herkesin evinde bulunan elma sirkesi, fiyat bakımından da oldukça uygundur. Sirke ile uygulanan yönteme ek olarak makineye ayda bir defaya mahsus olmak üzere çamaşır suyu dökmek çeliklerin matlaşmasını önlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak çamaşır suyu bulaşık makinelerinde tam arınmadığı için sağlık için zararlı olabilir.

KALAYLATMA UYGULAMASI

Kalaylatma evde uygulanamayacak bir yöntemdir ve uzun yıllardır çeliklerin parlatılması için kullanılır. Bu uygulamayı, çelik ürünler satan zücaciyelerde yaptırabileceğiniz gibi zaman zaman mahalle aralarına gelen kalaycılara da çok kısa bir vakitte yaptırabilirsiniz. Bu uygulama yanmış çaydanlık ve tencereler için de kesin çözüm niteliğindedir. Kalaylatmayı; çaydanlık ve tencere gibi çelik ürünlere yaptırabilirsiniz.