Çelik kasa hırsızlarını 'sarı levye' yakalattı

Karaman'da girdikleri iş yerinde bulunan çelik kasadan 6 bin lira çalan Erhan E. ve Recep A., satın aldıkları sarı renkli levyeden yola çıkan polis tarafından yakalandı.



Olay, 18 Kasım gecesi Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, levyeyle açtıkları çelik kasadaki 6 bin lirayı çaldı. İş yeri sahibi sabah geldiğinde durumu fark edip, polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, kasanın sarı renkli levyeyle açıldığını belirledi. Polis kentteki hırdavat dükkanlarını inceleyerek, 2 kişinin hırsızlığın gerçekleştiği yerin yakınındaki bir dükkandan sarı renkli levye satın aldığını belirledi. Kentte yaklaşık 200 mobese ile güvenlik kamerası incelenirken, levyeyi satın alan kişilerin 'hırsızlık'tan kaydı bulunan Erhan E. ve Recep A. olduğu saptandı. Araştırmasını derinleştiren polis, iki kişinin olayın ardından İzmir'e gittiğini belirledi. Saklandıkları evde yakalanan 2 kişi, sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi. İki şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.