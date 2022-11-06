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Kadın - Aile Çelik çaydanlık, tencere nasıl pırıl pırıl olur? Yanan çaydanlık, çelik tencere dışı ve tavalar evde nasıl parlatılır?
Kadın - Aile

Çelik çaydanlık, tencere nasıl pırıl pırıl olur? Yanan çaydanlık, çelik tencere dışı ve tavalar evde nasıl parlatılır?

Çelik çaydanlık tencere nasıl pırıl pırıl olur? Günlük hayatta en çok kullandığımız mutfak eşyaları tencere, tava, çatal, kaşık, bıçak ve çaydanlık gibi çelik eşyalardır. Bu eşyalar çabuk yanan, kireç ve is tutan yapıları nedeniyle çabuk kirlenip lekelenirler. Peki, çelik eşyaları ayna gibi pırıl pırıl yapmak için hangi doğal yöntemleri kullanabiliriz? Evinizde pratik bir şekilde çaydanlık ve tencere temizliği hakkında pratik bilgiler.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 23:25:00 - 2022-11-06 23:35:17
Çelik çaydanlık, tencere nasıl pırıl pırıl olur? Yanan çaydanlık, çelik tencere dışı ve tavalar evde nasıl parlatılır?

TUZ-SİRKE KARIŞIMI

Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın.
Karışımı çaydanlığa koyup 10-15 dakika kadar bekleyin.
Bu karışımla çaydanlığı bulaşık süngeri yardımı ile güzelce ovun ve bol su ile durulayın.

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Bir çay kaşığı kadar sirkeyi bir tatlı kaşığı kadar da karbonatla iyice karıştırın.
Bu karışımı çelik tencere ya da çaydanlıkta bir miktar su ekleyerek kaynatın.
Bol su işe duruladığınızda nasıl bu kadar parladığına inanamayacaksınız.

SU VE LİMON TUZU

Kararmış çaydanlık ya da tencerenizin içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun.
Üstüne su ekleyip karıştırıp kaynatın.
Mutfak süngeri yardımı ile ovalayıp bol su ile durulayın.

LİMON KABUĞU

Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır
Özellikle kaşık, çatal ve bıçak gibi çeliklerin üzerinde oldukça etkilidir. Daha önceden kullandığınız limon kabuklarını atmayın. Limon kabuğu çelikleri parlatma konusunda oldukça başarılıdır.
Limon kabuğunun dışı ile parlatmak istediğiniz çeliklerin dışını iyice ovalayın.
Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.
Su lekesi kalmaması için temiz bir bezle güzelce kurulayın.

Tencere PARLATMA Cilası doğal: Elma kabukları

Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır
Bir suyun içine elma kabukları atın.
Bu suyu parlatmak istediğiniz tencere ya da çaydanlığın içine atın.
İçindeki su ile birlikte ocakta kaynatın.
10 dakika kaynattıktan sonra ılık su ile durulayın.

Dışı yanan çaydanlık nasıl parlatılır?

Çaydanlığın dışını temizlemek için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirkeyi karıştırın. Tuz tamamen eridiğinde çaydanlığın dışını bu karışımla silin. Çaydanlığın içini parlatmak için, bir yemek kaşığı limon tuzu ve su ekleyin. Bu karışımı 15 dakika kaynatın.

Çaydanlık DIŞI nasıl PARLATILIR? Çelik çaydanlık nasıl PARLATILIR?

Sirke ve karbonat ikilisini bir kaba ekleyin. Macun kıvamını alan karışımı bir sünger ya da bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın. Eğer çaydanlığınızın rengi çok soluk ya da lekeleri çok fazlaysa bu karışımı bir süre çaydanlık üzerinde bekletin.

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