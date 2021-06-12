Çelik Afrin'deki saldırıyı lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Afrin'de Şifa Hastanesi'ni hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekun mücadele verilmelidir.