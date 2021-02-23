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Dünya Celali takvimi nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir ve hangi devletler Celali takvimini kullanmıştır?
Dünya

Celali takvimi nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir ve hangi devletler Celali takvimini kullanmıştır?

Celali takvimi, Ömer Hayyam ve Müslüman astronomlar tarafından geliştirilen yılbaşı 21 Mart'a denk gelen takvimdir ve Büyük Selçuklular zamanında Sultan Celalettin Melikşah tarafından ilk günü 21 Mart seçilerek uygulamaya konulmuştur. Celali takvimi ayrıca güneş yılına göre düzenlenmiş bir takvimdir. Peki, Celali takviminin özellikleri nelerdir ve hangi devletler Celali takvimini kullanmıştır?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:33:00 -
Celali takvimi nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir ve hangi devletler Celali takvimini kullanmıştır?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Celali takvimi gündemde araştırma konusu oldu. Celali takvimi, Ömer Hayyam başkanlığındaki kurul tarafından düzenlenmiş, Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah'a sunulmuştur. İşte Celali takvimi hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Celali takviminin özellikleri nelerdir?

1) Güneş yılını esas almıştır.
2) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde eski İran takvimi esas alınarak hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu Takvime, Takvim–i Melikşahi de denilmiştir. (B.Selçuklularda Sultan Melikşah'ın isteği ile Nizamülmülk tarafından Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir komisyona hazırlatılmıştır.)
3) Hicri takvimin kullanımına devam edilmiş, Celali takvim yalnızca ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmıştır.
4) Başlangıç tarihi olarak 1079 yılı alınmıştır.(Hicri 471 yılının ramazan ayının 9.gününden (Miladi 15 Mart 1079) itibaren uygulanmaya başlanmıştır.)
5) Büyük Selçuklular 'ın dışında Ekber Şah zamanında (1556–1603) Hindistan'da kurulan Babürlüler de kullanmıştır.
6) Babür İmparatorluğu tarafından da kullanılmıştır.
7) Nevruz (21 Mart) yılbaşı olarak kabul edilmiştir.
8) Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilen bu takvimden yarararlanılarak gregoryen takvimi oluşturulmuştur.
9) Osmanlı’daki devletin resmi takvimi demek olan müneccimbaşı takvimleri de celali takvimi düzeninde hazırlanmıştır.

Hangi devletler Celali takvimini kullanmıştır?

Celali takvimi, Büyük Selçuklu devleti tarafından kullanılmış olup Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilmiştir.
Babür İmparatorluğu tarafından da kullanılmıştır.
Gregoryen takvimi Celali takviminden yararlanarak oluşturulmuştur.

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