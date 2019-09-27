Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları yaptınız da İmam Hatipliler mi engelledi?'

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, sansasyonel açıklamaları ile sürekli gündeme gelen ama en çok da kendi dışkısını yediği için akıllarda kalan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün skandal deprem açıklamalarına tepki gösterdi.

Lütfü Özşahin, Şengör'ün "62 imam hatip inşa ederken, 9 fen lisesi yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstahaktır" sözlerini paylaşarak, "Celal Şenkör işi/depremi sonun da yine İHLiselerine bağlamış, Bre milletten kopuk monşer dünyanın en iyi teknik bilim üniversitelerini açtınız da İmam Hatipliler mi engelledi!! Bu pespaye açıklamalara Pagan Tanrıları bile kızar yani." dedi.

Ayvacık depremi sonrası skandala imza atmıştı

Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan ve tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem hakkında "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır." diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.