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Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları yaptınız da İmam Hatipliler mi engelledi?'

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından, sosyal medyada Celal Şengör'ün skandal ifadeleri paylaşılmaya başlandı. Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, Şengör'ün "62 imam hatip inşa ederken, 9 fen lisesi yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstahaktır" sözlerini alıntılayarak sert çıktı.

27 Eylül 2019 Cuma 20:46
Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları yaptınız da İmam Hatipliler mi engelledi?'

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, sansasyonel açıklamaları ile sürekli gündeme gelen ama en çok da kendi dışkısını yediği için akıllarda kalan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün skandal deprem açıklamalarına tepki gösterdi.

Lütfü Özşahin, Şengör'ün  "62 imam hatip inşa ederken, 9 fen lisesi yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstahaktır" sözlerini paylaşarak, "Celal Şenkör işi/depremi sonun da yine İHLiselerine bağlamış, Bre milletten kopuk monşer dünyanın en iyi teknik bilim üniversitelerini açtınız da İmam Hatipliler mi engelledi!! Bu pespaye açıklamalara Pagan Tanrıları bile kızar yani." dedi.

Ayvacık depremi sonrası skandala imza atmıştı

Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan ve tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem hakkında "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır." diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:46
  1. Celal Şengör
  2. Lütfü Özşahin

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli23 dk önce
    mantığıyla değil kararmış kalbiyle konuşuyor.çünkü enileri fen okullarına sahip ülkeler bileTürkiyedekibilimadamlarından daha fazla bilgiye sahip değiller deprem konusunda.

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