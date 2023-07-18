Celal Şengör’den şok açıklama! Karadeniz bu tarihte patlayacak

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. Şengör, "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var, bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonuçta. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan, oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" diyor.

"Herkes biliyor"

Bu senaryonun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Şengör, "Herkes biliyor. Yani biliyor tabii yani bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" dedi. “Oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil mi" sorusuna ise Prof. Dr. Şengör, "Kardeşim İstanbul orda şaka mı ediyorsun? İstanbul orada ya, Varna orada, Odessa orada, Sohum orada" yanıtını verdi.

“Karadeniz ne zaman patlayacak?”

Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak" sorusu üzerine ise, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsur metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" dedi.