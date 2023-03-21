Celal Şengör'den canlı yayında terbiyesizlik! Küfürü bastı

Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Programda ilginç anlar yaşandı.

Habertürk TV’de bu akşam yayınlanan TEKE TEK Bilim programına Prof. Celal Şengör’ün küfürü damga vurdu.

Konuklardan Emrah Sefa Gürkan’ın konuştuğu sırada araya giren Celal Şengör “S.ktir et” deyince stüdyoda kahkaha atıldı.

Araya giren Fatih Altaylı durumu toparlasa da Celal Şengör konuşmasına devam etti.

Diploma tartışması

Programın bir bölümünde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının olmamasına dair tartışmalara da atıf yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emrah Safa Gürkan, “Türkiye'de sadece 1.000 kitabı olan üniversite var” eleştirisini getirdiği sırada, Prof. Dr. Celal Şengör, "Onlar üniversite değil” dedi.

Emrah Safa Gürkan ise "Ama adam o diplomayla her şeyi olabiliyor. Gerçi diplomasız da her şeyi olabiliyorsunuz ama s....." ifadelerini kullanınca stüdyoda kahkaha atıldı.