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Yerel Celal Şengör İstanbul’da fay hattına en yakın ilçeleri açıkladı
Yerel

Celal Şengör İstanbul’da fay hattına en yakın ilçeleri açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıralayarak, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Samatya, Yedikule, Fenerbahçe, Kartal, Tuzla ve Adalar. Bunlar faya çok yakın" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 13:42:00 - 2023-02-18 14:31:55
Celal Şengör İstanbul’da fay hattına en yakın ilçeleri açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul’da beklenen deprem de gündeme geldi.

tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’da fay hattına çok yakın olan yerleri sıraladı.

Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

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