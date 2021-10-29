Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: FETÖ, PKK-HDP ve Biden’dan medet ummaktan vazgeç

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP’nin KHK’lılara yönelik sözleri ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yapılan ittifaka bir tepki de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

“Millet İttifakı boş işler peşinde koşuyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Cumhur İttifakı’nın 2023’te yeniden kazanacağına inandığını belirten Celal Kılıçdaroğlu, “CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı boş işler peşinde koşuyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapıyorlar fakat büyük bir hata yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.” dedi.

“CHP’liler, HDP ile yapılan ittifaka isyan ediyorlar”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiye yakışmayan bir durum ortada vardır.” diyen Celal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Görüştüğüm birçok CHP’li, HDP ile ittifak yapılmasından rahatsızlar ve isyan ediyorlar.”

“PKK, FETÖ ve Biden’den medet ummaktan vazgeçin”

Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Celal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu gittiğiniz yol yol değil. PKK’dan HDP’den, FETÖ’den ve Biden’dan medet ummaktan vazgeçin.”