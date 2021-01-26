Çekya'da kısıtlamayı ihlal eden milletvekili istifa edeceğini açıkladı

Çekya'da milletvekili Milan Hnilicka Covid-19 kısıtlamalarına rağmen bir işadamının doğum günü partisine katılmasının ardından olayın ortaya çıkması ile istifa edeceğini açıkladı.

Kısıtlamada doğum günü partisine katıldı

Çekya'da koalisyonun büyük ortağı ANO Partisi milletvekili ve Ulusal Spor Ajansı Başkanı Milan Hnilicka, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etti. Hnilicka, işadamı ve eski bir yerel politikacı olan Peter Benda'nın Teplice kasabasında bir otelde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

İstifa edeceğini açıkladı

Hnilicka'nın yanı sıra partiye eski Başbakanlardan Jirzi Paroubek, eski milletvekili ve Çek Televizyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Jirzi Szlegr'in de katıldığı belirlendi. Olayın medyaya yansıması üzerine Çekya Başbakanı Andrej Babis söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, kendi partisinden milletvekili olan Hnilicka'nın gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

Kısıtlamaları ihlal eden Milan Hnilicka istifa edeceği açıkladı.