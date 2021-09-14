Çekya'da İstanbul'a yürüdü! Orada gözyaşlarını tutamadı

Çek öğrenci Nicolette Havlova, Çekya’nın Havirov kasabasından 104 gün önce İstanbul’a başlattığı yürüyüşü tamamladı. 2 bin 25 kilometrelik yolculuk boyunca Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan geçen genç gezgin yürüyüşünü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde tamamlarken, gözyaşlarını tutamadı.

Nicolette Havlova, Çek basınına yaptığı açıklamalarda, “Yolculuğum boyunca birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen ayıların ayak izleri, bazen de beni kovalayan çoban köpekleri nedeniyle zor anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve ülkelere göre değişen yemekler nedeniyle hastalanıp hastanelere gitmek zorunda kaldım. Türkiye’ye gitme konusunda da çeşitli endişelerim vardı fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok misafirperverdi, büyük saygı ve hürmetle yaklaştılar. Beni düğüne bile davet ettiler. Endişelerimin yersiz olduğunu anladım” dedi.

"İstanbul etkileyici bir şehir"

Yürüyüşünün son noktası olan İstanbul’a hayran kalan Havlova, "Hayalimdeki hedefe ulaşmak harika bir duyguydu ve hala da öyle. Sonunda İstanbul'daki muhteşem Ayasofya'nın önündeyim ve beni etkileyen duyguları tarif etmek zor. İstanbul’da olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Avrupa’dan Asya’ya geçmek heyecan vericiydi. Et yemediğim için birçok Türk yemeğini yiyemiyorum ama bir arkadaşımın önerisi ile mercimek çorbası ve çiğ köfte denedim. Bence çok lezzetliler" diye konuştu.

"Yürüyüşümü tamamladığım için çok mutluyum"

Yolculuğu boyunca birçok kişiden destek mesajları aldığını söyleyen Havlova, “Sosyal medya üzerinden destek verenler ile yolculuğum boyunca bulunduğum şehirlerde herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Yürüyüşümü tamamladığım için çok mutluyum” dedi.

"Köpeğe Svili adını verdi"

Bu arada genç gezgin Havlova, yolculuğu sırasında Bulgaristan’ın Svilengrad kasabasından geçerken karşılaştığı sahipsiz yavru köpeği de sahiplenmeye karar verdi. Nicolette Havlova, yürüyüşün son 250 kilometrelik kısmında kucağında taşıdığı köpeğe Svili adını verdi. Havlova, Türkiye’ye girdikten sonra Edirne’deki bir veterinerde tüm aşılarını yaptırdığı köpeğin kendisi için verilmiş bir armağan olduğunu söyledi.

Toplanan 6 bin 700 euroyu Romanya’daki Çeklere teslim etti

Romanya’nın Banat bölgesinde geçimlerini turizmden sağlayan ve pandemi döneminde zor günler geçiren Çek azınlıklara yardım amacıyla başlattığı yürüyüş öncesi düzenlenen organizasyonda genç gezgin, Çekya’da faaliyet gösteren bir kamu yardım platformunda toplanan 168 bin Çek kronunu (yaklaşık 6 bin 700 euro) köylülere teslim etti.