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Yaşam Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne neden olan inşaatın sahibi tutuklandı
Yaşam

Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne neden olan inşaatın sahibi tutuklandı

Çekmeköy'de iki kardeşin inşaattaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan Akyol çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:08:00 -
Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne neden olan inşaatın sahibi tutuklandı

Çekmeköy'de tamamlanmamış inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan Akyol çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.

İki kardeş asansör boşluğuna düşerek öldü

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan Akyol dün gözaltına alındı.

"Kusurum, hatam ve ihmalim yoktur"

Orhan Akyol'un, emniyetteki ifadesinde söz konusu arsayı 1 milyon 900 bin lira karşılığı aldığını, tapu işlemlerinin ardından 2015 yılında söz konusu arsada inşaata başladıklarını belirterek "İnşaat alanının çevresini yaklaşık 2 metre yüksekliğinde tahtayla çevirdik. İnşaat devam ederken tapu iptal davası açıldı. Bahse konu adreste bulunan inşaat alanının bulunduğu arsanın tapusuna tedbir koydurdu. Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi 2016 yılında inşaatı mühürledi" dediği öğrenildi.

Kendisine açılan davaların ardından sahte kimlikle dolandırıldığını öne süren Akyol, "2016 yılından itibaren inşaat alanınıza girmemiz hukuken mümkün olmadı. İnşaat alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldığımız için inşaat alanına girmemiz mümkün olmadı. Bu nedenle yaşı küçük çocukların ölümüyle alakalı olarak kusurum, hatam ve ihmalim yoktur. Çocukların inşaat alanına nasıl girdiğini bilmiyorum. Çocukların vefat etmiş olduğu yerde olan asansör boşluğu olarak bulunan yerin üzerini tahta ile kaplamıştık" şeklinde konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan Akyol, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Orhan Akyol savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Yer bana ait değildir, başkasına aittir"

Orhan Akyol, hakimlik sorgusunda söz konusu inşaatı satanların kendisine sahte vekaletle sattığını öne sürerek "3 ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. İnşaatın etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. Hem ruhsat hem benim adıma olan tapu başkasına geçti. 2016 yılı itibari ile tedbir kondu. Yer bana ait değildir, başkasına aittir" dedi.

Anadolu Sulh 3. Ceza Hakimliği şüpheli Orhan Akyol'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

 

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