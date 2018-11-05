Çekmeköy'de göçük! 5 işçi kurtarıldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Nişantepe mevkii Saray Caddesi Nadide soka üzerinde meydana geldi. Sokakta İSKİ'ye ait yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada bir anda göçük oluştu. 5 işçi göçük altında kaldı. 1 işçi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla 3 işçi çıkarıldı. Ardından gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalarak yaralanan 1 işçiyi daha kurtardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mesut Yüksel isimli işçiyi hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. İşçinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.