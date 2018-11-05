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Çekmeköy'de göçük! 5 işçi kurtarıldı

İstanbul Çekmeköy'de yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altına kalan 5 işçiden 3'ü vatandaşlar tarafından, 1'i kendi imkanlarıyla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
Çekmeköy'de göçük! 5 işçi kurtarıldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Nişantepe mevkii Saray Caddesi Nadide soka üzerinde meydana geldi. Sokakta İSKİ'ye ait yağmur suyu ve dere ıslah çalışması yapıldığı sırada bir anda göçük oluştu. 5 işçi göçük altında kaldı. 1 işçi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla 3 işçi çıkarıldı. Ardından gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalarak yaralanan 1 işçiyi daha kurtardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mesut Yüksel isimli işçiyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek başka bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. İşçinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:53
  1. İstanbul
  2. Çekmeköy
  3. göçük
  4. 5 işçi kurtarıldı

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