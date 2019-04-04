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Çekişmeli mücadelenin galibi Bulls

Chicago Bulls, Walter Lemon'ın son saniye basketiyle Washington Wizards'ı 1 sayı farkla 115-114 yendi

04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
Çekişmeli mücadelenin galibi Bulls


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, konuk olduğu Washington Wizards'ı son saniye basketiyle 115-114 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, maçın bitimine 1,8 saniye kala Walter Lemon'ın basketiyle deplasmanda Washington Wizards'ı 115-114 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bulls'ta takımına galibiyeti getiren Lemon 24 sayı ve 8 asist, JaKarr Sampson 18 sayı ve 9 ribaunt, Shaquille Harrison ise 15 sayılık performans sergiledi.

Bu sezon 47. kez kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 20 sayı ve 12 ribaunt, Bobby Portis 20 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ise 19 sayıyla oynadı.


- Harden formunu sürdürüyor


Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen takımların mücadelesinde Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 135-103 mağlup ederek aldı.

Sezonun 51. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu. Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 32. kez yenilen Clippers'ta Shai Gilgeous-Alexander 20, Danilo Gallinari 16 sayı, Lou Williams 14 sayı ve 7 asist kaydetti.

NBA'de yarın 3 karşılaşma oynanacak.


- Sonuçlar


Detroit Pistons-Indiana Pacers: 89-108

Orlando Magic-New York Knicks: 114-100

Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 130-122

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 105-115

Miami Heat-Boston Celtics: 102-112

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 109-115

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 108-110

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 113-85

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-89

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-135

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
  1. Amerikan Basketbol Ligi'
  2. Chicago Bulls
  3. Washington Wizards

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