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Medya Çekirge de özür diledi
Medya

Çekirge de özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 14:47:00 - 2023-07-18 14:54:42

28 Şubat sürecinde Star Gazetesi'nin sahibi olan Cem Uzan, Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan işkence ile dalga geçtikleri için özür dilemişti. Dönemin Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge de rezil manşet nedeniyle özür diledi.

Türk tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan 28 Şubat darbe süreci, darbenin medya ayağında da büyük skandallara ev sahipliği yaptı.

O dönem Cem Uzan'ın sahibi olduğu, Yılmaz Özdil ve Fatih Çekirge'nin idari süreci yönettiği Star Gazetesi de Müslümanlara yapılan işkencelerle dalga geçerek mütedeyyin kesimin kalbinde büyük bir yara açmıştı.

Bir kesimin, "Komutan" diyecek kadar çok sevdiği Salih Mirzabeyoğlu'na hapishanede 28 Şubatçılar tarafından yapılan işkence sonrası yüzünde oluşan yaralarla, "Tıraş olurken yüzünü kesmiş" diyerek dalga geçilen manşette, daha birçok rezilliğe imza atılmıştı.

Dönemin medya patronu Cem Uzan, skandal manşet nedeniyle geçtiğimiz hafta özür dilemişti. Bu hafta ise, gazetenin o dönem genel yayın yönetmenliğini üstlenen Fatih Çekirge özür diledi.

Gazeteci Yakup Köse, Çekirge'nin yaptığı açıklamayı yayınladı. Açıklamada Köse şu ifadeleri kullandı:
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Manşeti şimdi görünce hatırladım. Bu başlık çok ayıp olmuş. İşkence gördüğü belli olan birisi, kimse tıraş olurken yüzünü böyle kesmez. Geçmişteki bu manşetten dolayı ben çok üzgünüm. 2018 yılında vedat eden Salih Mirzabeyoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyor ve yürekten bir fatiha gönderiyorum. Bu ayıp manşetten dolayı tekrardan Salih Mirzabeyoğlu'nun şahsından ve sevenlerinden özür diliyorum.

Konuyla ilgili konuşan Yakup Köse, dönemin gazete sorumlularından Yılmaz Özdil'e söz konusu manşeti soracaklarını söyledi.

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