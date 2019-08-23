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Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 10 TL’lik minimum fiyat; üretici, tüccar ve ihracatçıyı memnun etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 10 TL’lik minimum fiyat; üretici, tüccar ve ihracatçıyı memnun etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Bu yaklaşım, Türkiye’ye yeni sezonda en az 70-80 milyon dolar daha fazla döviz kazandıracak” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile kuru üzüm sektörünün çok güzel bir uyum yakaladığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Çekirdeksiz kuru üzüm sezonuna girerken, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da olurunu alarak sektörün isteği doğrultusunda irade ortaya koydu. 10 TL asgari fiyat hem üreticiyi, hem tüccarı hem ihracatçıyı hem de son tüketiciyi memnun edecek bir rakam. Sektörümüze desteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.


Türkiye’nin 2018-19 sezonunda şu ana kadar 246 bin ton kuru üzüm ihraç ederek 502 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini hatırlatan Celep, Türk üzüm ihracatçısının 2019-20 sezonu için açıklanan 300 bin ton rekolteyi kolaylıkla ihraç edebilecek konumda olduğunu dile getirdi.


Celep sözlerini şöyle sürdürdü:


"Çekirdeksiz kuru üzüm üretimimizin en az yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. İhracatta sürdürülebilirliği sağlayabilmemiz için Devletimiz üzerine düşen görevi yaptı. Bu süreçte üreticimize düşen görev ise bağlarına çok iyi bakmak, doğru zamanda kesim yapıp, ürünü uygun şartlarda hasat edip kurutmak ve depolamak. İhracatçılarımızın yapması gereken ise; Türk üzümünü doğru pazarlayarak azami katma değeri ve dövizi ülkemize kazandırmak. Türk ihracatçısı olarak, son yıllarda özellikle Uzak Doğu pazarında konumumuzu güçlendirerek Türk üzümünün ihraç pazarlarını çeşitlendiriyoruz ve üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz."


Toprak Mahsulleri Ofisinin; depolama, teşkilat, eksper ve finansman yapısı ile güçlü bir kamu kurumu olduğunu ve çok sayıda tarım ürününde piyasa yapıcılığı fonksiyonunu yerine getirdiğine dikkati çeken Celep, “TMO ile kuru üzümde yürüttüğümüz işbirliğini gerekmesi halinde Ege Bölgesinin bir diğer önemli ihraç ürünü kuru incirde de yapabileceğimizi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli kamuoyuna açıkladı. Yeni sezon öncesinde bu açıklamalar sektörümüze moral verdi. 2019/20 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde başarılı bir sezon geçireceğimizi ve bu üç prestij ürünümüzde 1,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.


İzmir Ticaret Borsasında, 22 Ağustos 2019 günü 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm 10 TL’den alıcı buldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:00
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