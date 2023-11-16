Çekirdek tüketmeniz için 5 neden! Protein deposu, hemen alın! Evde zaman kaybetmeden iyileşin!

Bilinenlerin aksine Ay çekirdeği cildi yağlandıran, kalp krizi riskini arttıran bir besin maddesi değildir. Ay çekirdeği birçok önemli antioksidan, vitamin ve mineral içeren besleyici bir atıştırmalık, filmlerimize ve keyifli aile sohbetlerimize eşlik eden yüksek proteinli bir besindir.

Bilim insanlarınca yapılan araştırmalar Ay çekirdeğinin birçok yararını gözler önüne sermekle birlikte; biz bu besleyici protein deposu için: Çekirdek tüketmenin 5 faydası başlığı altında detaylı bir inceleme yapabiliriz.

İşte ay çekirdeğinin faydaları;

1-)İçeriğindeki fosfor, magnezyum gibi mineraller yönünden ay çekirdeği önemli besin maddelerine olan günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını tek başına karşılayabilmektedir. Çekirdek bilinenlerin tersine içindeki yağdan dolayı kalp ve damar sitemini koruyan iyi kolesterolü arttırmaktadır. E vitamini yönünden oldukça güçlü olan çekirdek; stresi, depresyonu, panik bozukluğu ve unutkanlığı büyük oranda engellemekte ve geriletmektedir.

2-)Hafızanın güçlenmesine yardımcı olup, beyin fonksiyonlarını arttıran, bir vitamin, mineral ve bitkisel ürün kombinasyonu olan Ay çekirdeği; kemik ve dişlerin oluşumu ve gelişimi için oldukça yararlıdır. İçerdiği güçlü fosfor sebebiyle böbrek fonksiyonların düzenlenmesini ve boşaltım sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Beyin, sinir ve damar fonksiyonları ile birlikte kalp kasının kasılmasına yardımcı olarak kalp fonksiyonlarını da düzenler.

3-) Kanserden korunmada da güçlü bir yardımcıdır. Posalı bir gıda maddesi olduğu için kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır ve bu zararlı maddelerin bağırsak duvarı ile temasını önemli ölçüde azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir ve bağışıklık sistemini, içerdiği B6 Vitamini sebebiyle her daim güçlü tutar.

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4-) Vücudu kızarıklık ve şişliklere karşı korumaya yardımcı olur. Sağlıklı kolesterol olarak nitelendirebileceğimiz iyi kolesterol oluşumunu destekler. Beynimiz, kalbimiz ve kaslarımız için taşıdığı magnezyum değeri yönünden koruma sağlar. Magnezyum aynı zamanda ruh sağlığına karşı da güçlü bir iyileştiricidir. Ay çekirdeği depresyona yakın hastalar için bu bağlamda önemli bir kurtarıcıdır.

5-) Ay çekirdeği karışımında bulunan minerallerden biri olan selenyum özellikle hasarlı DNA hücreleri üzerinde onarıcı bir etkiye sahiptir. Ay çekirdeği; aknelerin önlenmesi, yaraların hızlı iyileşerek tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kaldırılması konusunda da önemli bir yardımcıdır.

Protein yönünden üstün bir besin maddesi olan Ay çekirdeğini sofralarınızdan eksik etmeyin!