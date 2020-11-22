Çekin kirli ellerinizi Müslümanlardan!

Avrupa’da son yıllarda artan İslam karşıtlığı, siyasi tecrübeleri tartışılan 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 33 yaşındaki Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un söylem ve politikalarıyla daha da derinleşiyor.



“Siyasal İslam”la mücadele adı altında Avrupa’da Müslümanlara yönelik baskıların artmasına öncülük eden Kurz ve Macron ikilisinin iktidarda kalma ve oy oranlarını artırma hevesiyle attıkları adımlar, birlikte yaşamı zedelerken, 35 milyon Müslüman’ın da yaşadığı Avrupalı toplumlarda ayrışma ve çatışmayı körüklüyor.



Siyasi arenadaki tecrübesizlikleriyle öne çıkan iki siyasi aktör özellikle 2015’te yaşanan göç hareketliliği sonrasında oylarını ciddi oranda artıran aşırı sağcı partilerin seçmen kitlelerine göz kırparak, genç yaşlarına rağmen siyasi kariyerleri açısından ulaşabilecekleri en üst makama yükseldi.

Aşırı sağcı partilerin göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı politika ve söylemlerini merkez sağa taşıyan Macron ve Kurz, iktidarlarında Müslümanların inanç özgürlüklerini kısıtlayan, temel haklarını baskı altına almayı hedefleyen kanunlar hayata geçirdi. Fransa’da 16 Ekim’de bir öğretmenin öldürülmesi ve Avusturya’da 2 Kasım’da 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı, Macron ve Kurz’u birbirlerine daha da yaklaştırırken, ikiliyi Avrupa’da İslam karşıtı kampanyanın görünen aktörleri haline getirdi.



Milyonlarca Müslüman’ın onlarca yıldır yaşadığı Avrupa’da “siyasal İslam” gibi sınırları belli olmayan subjektif bir ifade üzerinden ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarla Müslümanları hedef alan Macron ve Kurz ikilisi, eski kıtanın geleceğini tehlikeye atıyor.



Azınlıklarla kurduğu iyi ilişkilerle yükselen Kurz



Avusturya’nın en genç başbakanı olarak 31 yaşında iktidara gelen Sebastian Kurz, siyasete başladığı ilk yıllarda Türk, Müslüman ve yabancılarla kurduğu iyi ilişkilerle öne çıktı.



O dönem İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan uyum müsteşarlığına getirilen Kurz, “uyumun başörtüsü takıp takmamaya indirgenmemesi” gerektiğini savunan, Müslümanlara ait cami ve dernekleri ziyaret eden, azınlıklar arasında dikkat çeken bir siyasi figür olmayı başardı. Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Uyum Müsteşarlığı görevini de sürdüren Kurz, 1912’den bu yana yürürlükte olan ve İslam’ın ülkede resmen kabul edildiğini gösteren “İslam Yasası”nı değiştirdi. Aralık 2017’de aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) ile kurduğu koalisyon hükümetiyle iktidara gelen Kurz, ilk olarak Müslüman ve göçmenleri hedef alan yasalar hayata geçirdi. Sığınmacılara yönelik hakları sınırlayan Kurz, burka yasağı olarak bilinen yüzün tamamının kamuya açık yerlerde örtülmesini yasaklayan yasa tasarısını meclisten geçirdi.



Daha sonra anaokullarında neredeyse hiçbir öğrencinin takmadığı başörtüsünü yasakladı. Başörtüsü yasağının kapsamını genişleten Kurz, ilkokullarda yasakladığı başörtüsünü ortaokullara da taşımayı hedeflerken bir yandan da öğretmenlerin başörtüsü takmamaları gerektiği tartışmalarını başlattı. Macron yönetimin hazırladığı ve gelecek ay Bakanlar Kuruluna sunulacak “İslamcı ayrılıkçı” yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.