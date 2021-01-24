Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Libya'daki yabancı paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi için verilen sürenin dün itibariyle dolmasına rağmen paylaşılan uydu görüntülerinde Wagner Grubu'na bağlı askerlerin bölgeden çekilme anlaşmasına uymayacağı yorumları yapıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Tobruk merkezli Halife Hafter güçlerinin saflarında savaşmaları için Libya'ya yeni paralı askerler gönderdiği ifade edilen Rusya'nın bu ülkedeki pozisyonuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams bu anlaşma uyarınca Libya'daki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirirken, bu süre 23 Ocak Cumartesi günü itibarıyla dolmuş oldu. Ancak CNN'in cuma günü paylaştığı uydu görüntüleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan bir iş adamına ait Wagner Grubu'na bağlı askerlerin bölgeden çekilme anlaşmasına muhtemelen uymayacağını işaret etti.

Görüntülere yansıyan çok sayıda siperin varlığının, paralı askerlerin uzun süre daha burada kalacağının habercisi olduğu yorumu yapıldı.

Habere göre ABD'li yetkililer, savaştan zarar gören ülkedeki Kremlin müttefiklerinin uzun vadeli hedeflerinden endişe duyarken, bir istihbarat yetkilisi, açılan siperlerin Wagner'ın bu ülkeye "uzun vadeli yerleştiğinin" kanıtı olduğunu ifade etti.

CNN, Sirte civarında kalabalık nüfusa sahip kıyı bölgelerinden güneyde Wagner kontrolündeki Cufra'ya doğru uzanan onlarca kilometrelik siper alanının uydudan görüldüğünü ve bu bölgelerin bir dizi tahkimatla desteklendiğini de bildirdi.

Amerikan kanalına konuşan Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, "Bugün siper kazan ve bu takviyeleri yapan kişilerin yakın zamanda ayrılacağını sanmıyorum" dedi.