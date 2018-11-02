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Çek karşılıksız çıktı! Beşiktaş'ı dava edecekler

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love transferiyle ilgili olarak Alanyaspor'dan açıklama geldi. Alanyaspor, Vagner Love'ın transferinden kaynaklanan çekin karşılıksız çıkmasından dolayı Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlatacaklarını belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 17:47
Çek karşılıksız çıktı! Beşiktaş'ı dava edecekler

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen çekin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza’nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:47
  1. Beşiktaş
  2. Alanyaspor

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