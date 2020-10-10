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Dünya Çek Cumhuriyeti'nde "durum çok ciddi"
Dünya

Çek Cumhuriyeti'nde "durum çok ciddi"

Çek Cumhuriyeti, günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı için art arda dört kayıt kaydetti ve bu da daha fazla kontrol altına alınması için yeni kararlara yol açabilir.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:29:00 -
Çek Cumhuriyeti'nde "durum çok ciddi"

Çek Cumhuriyeti'nde koronavirüsün ilerlemesi, hükümeti endişelendiriyor. Cumartesi günü yayınlanan verilere göre Çek Cumhuriyeti, Covid-19 vakalarında üst üste dört günlük rekor artış kaydetti ve bu da yetkililerin yeni bir tecrit uygulamasına yol açabilir.

Sağlık Bakanlığı'na göre, 10,7 milyon nüfuslu bir AB ülkesi olan Çek Cumhuriyeti'nde cuma günü 8.618 yeni vaka kaydedildi ve perşembe günkü rekoru 5.394 ile kırılarak toplam 109.374 vakaya ulaştı. Buna karşılık, 38 milyon nüfusa sahip komşu Polonya cumartesi günü son 24 saatte 5,300 kontaminasyon vakası kaydettiğini söyledi.

 

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