Çek Cumhuriyeti düşmanı korkutan kararı verdi: Lockheed Martin ve 24 adet uçağı! İlişkin duyurusu

Çek Cumhuriyeti, F-35 savaş uçağı tedarikini onaylama kararı aldı. İlk etapta Çek Cumhuriyeti, 24 adet F-35 savaş uçağı tedarik edecek.

Ülkenin savunma bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Çek hükümetinin ABD hükümeti ve Lockheed Martin ile 24 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı satın alma anlaşmasını onayladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Haziran ayında 5.6 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmayı onaylamıştı. Ancak Associated Press, bugün Çek hükümetinin satın alma için ABD’ye yaklaşık 5 milyar dolar ödeyeceğini ve üs iyileştirmeleri gibi diğer ilgili projeler için 1.5 milyar dolar daha harcayacağını bildirdi. Çek Savunma Bakanlığı, tüm jetlerin 2035 yılına kadar gelmesini beklediğini söyledi.

Çek hükümetinin onayı, genellikle bir teklif ve kabul mektubuyla (LOA) sonuçlanan bir anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasına yönelik bir başka adımdır. F-35 Ortak Program Ofisi’nden bir sözcü, LOA’nın ne zaman sonuçlanabileceği sorusuna hemen yanıt vermedi. Çek Savunma Bakanlığı’nın açıklaması ayrıca, ülke sanayisinin F-35’in küresel tedarik zincirine katkıda bulunma olasılığını tartışan bir endüstriyel ofseti de doğruluyor.

Lockheed Martin yaptığı açıklamada, “Çek Cumhuriyeti Hükümeti’nin küresel F-35 Lightning II programının bir parçası olmayı seçmesinden ve küresel hava gücünü ve 21. Yüzyıl Güvenliğini daha da güçlendirmek için birkaç Avrupa ülkesine katılmasından onur duyuyoruz” dedi.

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Çek yetkililer geçtiğimiz yıl rakipleri arasından F-35’i seçtiklerini açıklamışlardı: Lockheed’in F-16V’si ve Saab’ın Gripen’i, ki bunlar eski Gripen modelleri ya da daha yeni E versiyonu olabilir, karşısında F-35’i seçtiklerini açıklamışlardı. O zamandan bu yana hükümet, F-35A’nın Gripen E’ye kıyasla daha düşük maliyetli olması gibi gerekçeleri sıralayarak beşinci nesil avcı uçağını tercih etme kararını savundu.

Anlaşma kapsamında tedarik edilen F-35’ler Prag tarafından kiralanan 14 eski Gripen jetinin yerini alacak. Çek hükümetinin bu jetler için kira sözleşmesini 2027’de sona erecek bir sürenin ötesine uzatmayı hedeflediği bildiriliyordu ve bakanlığın bugünkü duyurusu Gripen’lerin 2035’e kadar hizmet vereceğini teyit ediyor.