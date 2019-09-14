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Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel davet

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:58
Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel davet


İSTANBUL (AA) - UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı Slovenya'ya davet etti.

Geçen sene Alexander Ceferin'i TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayan ve bir şöhretler maçı düzenleyen Servet Yardımcı rövanş için Ljubljana'ya gitti.

Ceferin'in davetlisi olan Servet Yardımcı'ya eski milli futbolculardan oluşan bir grup da eşlik etti.

Servet Yardımcı ile Slovenya'ya giden eski futbolcular şunlar:

Rüştü Reçber, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu, Sinan Kaloğlu, Engin Özdemir, Saffet Akyüz, Zeki Önatlı, Mehmet Yıldırım.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:58
  1. Alexander Ceferin
  2. Futbol
  3. Servet Yardımcı
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. UEFA

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