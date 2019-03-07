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Cedi Osman’lı Cleveland, Brooklyn deplasmanında kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets’e 113-107 mağlup oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:32
Cedi Osman’lı Cleveland, Brooklyn deplasmanında kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets’e 113-107 mağlup oldu. Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı.


NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center’da karşılaştığı Denver Nugguts’a 115-99’luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers’ta LeBron James’in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver’da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.



Brooklyn, Cedi’li Cleveland’ı mağlup etti


Brooklyn Nets, Barclays Center’da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers’ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets’te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D’Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland’da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.


NBA’de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:



Charlotte Hornets: 84 - Miami Heat: 91


Detroit Pistons: 131 - Minnesota Timberwolves: 114


Washington Wizards: 132 - Dallas Mavericks: 123


Atlanta Hawks: 104 - San Antonio Spurs: 111


Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107


Chicago Bulls: 108 - Philadelphia 76ers: 107


New Orleans Pelicans: 104 - Utah Jazz: 114


Phoenix Suns: 107 - New York Knicks: 96


Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111


Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:32
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