Cedi Osman sakatlandı, Cleveland tutunamadı!
Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers, milli sporcumuz Cedi Osman'ın sakatlandığı maçta Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi.08 Kasım 2018 Perşembe 10:31
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın sakatlandığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi.
Osman ilk çeyrekte havlu attı
NBA'e 10 maçla devam edildi. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Thunder'a 95-86 kaybettikleri mücadelenin ilk çeyreğinde belinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Thunder 6’ncı galibiyetini aldı
Tamamı üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk takım Thunder'da Dennis Schroder 28, Paul George 18, Jerami Grant 12 sayı attı.
İlk 5’te başlayan Cedi Osman 5 dk oynayabildi
Cedi Osman'ın ilk 5'te başlayıp 5 dakika sahada kalabildiği Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 15, JR Smith'in 13 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.
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