ÇEDES karşıtlarının derdi İslâm düşmanlığı

Sebahattin Ayan İstanbul

Devlet kurumları olan Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolünün laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek, “İmamlar, vaizler okula doldu” algısı yürüten seküler yobazlar; tamamen gönüllülük esasına dayanan protokolün iptal edilmesi için topyekûn saldırmaya devam ediyor. CHP ve fondaş medyası sürekli olarak ÇEDES’i hedef alıyor. Laikçi baskıyı gazetemize değerlendiren ilahiyatçı ve eğitimciler, ‘dertleri yapılan proje değil İslam’dır’ ifadelerini kullandı.

Din bunlara batıyor

akit’e konuşan Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı şunları dile getirdi: “ÇEDES son derece ayağı yere basan bir proje ve gönüllülük esasına dayanıyor. Birçok ilde bu pilot uygulama yapıldı ve verimli olduğu tespit edildi. Mesela ilk uygulamalar Türkiye deprem bölgesinde oldu. Bu kulüpteki öğretmenler deprem bölgesindeki mağdur vatandaş yardım topladılar. Yardımlaşma değerimizi çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Mesela hastaları ziyaret ediyorlar. Düzenli olarak tarihi, gezilmesi, görülmesi, kültürel değerler bakımından öğrenilmesi gereken yerlere gidiyorlar. Ki böylelikle ecdadımızla aralarındaki bağ kopmuyor. Projede amaçlanan tüm toplumu etkilemek. Birgün’ün, Cumhuriyet’in asıl rahatsız oldukları şey bu değerlerin İslam kaynaklı, Müslümanlık kaynaklı, Kur’an kaynaklı olmasıdır.”

Özümüze döndürecek proje

Tüm-Din-Der Başkanı Metin Kaçar da şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle özümüz ve köklerimiz konusunu konuşmamız lazım. Bizi köklerimize ve özümüze döndürmek isteyen bütün proje sahiplerine biz teşekkür ediyoruz. Bu azgın azınlığın, Müslüman toplumuna sataşmalarında temel bir sebepleri var. Ne konuya pedagojik açıdan bakıyorlar ne eğitim teknikleri olarak bakıyorlar. Bunların tek bir derdi vardır bu ülkede; İslam düşmanlığı, Kur’an düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığıdır. İster bu Millî Eğitim olsun, ister Diyanet olsun. Toplumu yok etmek istiyorsanız, bir toplumu diz çöktürmek istiyorsanız onu köklerinden, onu özünden koparmanız gerekiyor. ÇEDES projesi aslında adab-ı muaşerettir. Bundan kim rahatsız olur? Siyasi mülahazalarla oy kaygısıyla karşı çıkanların dedelerinin yaptıklarına bakmak lazım. Camileri ahır haline getirenlerin torunlarından bu projeye destek beklemiyoruz, beklemeyeceğiz de. Biz yolumuza devam ediyoruz. Meşhur sözümüzü söylüyoruz. İt üreyecek İslami kervan yürüyecek...”

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