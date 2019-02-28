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ÇEDAŞ çağrı merkezi ayda 57 bin çağrıya çözüm üretti

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin 789 kilometrekare alanda 975 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, çağrı merkezi aracılığıyla ayda 57 bin çağrıya çözüm üretiyor- ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım:- "Abonelerimizden gelen talep, öneri ve şikayetlere bir yandan çözüm üretirken diğer yandan da benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yatırım planlarımızı buna göre düzenliyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:49
ÇEDAŞ çağrı merkezi ayda 57 bin çağrıya çözüm üretti

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin 789 kilometrekare alanda 975 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), elektrikle ilgili her türlü soruya 186 Çağrı Merkezi ile 7/24 kesintisiz yanıt veriyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında günde ortalama bin 900, ayda 57 binden fazla çağrı alan ÇEDAŞ’ın yılda aldığı çağrının toplamı ise 680 bini aştı. Öte yandan 2019 yılı Ocak ayında, olumsuz hava koşullarına bağlı elektrik arızaları nedeniyle ortalamanın üzerine çıkan çağrı sayısı 92 bin olarak gerçekleşti. 2018 yılı sonu itibarıyla çağrı karşılama oranı yüzde 97,60 gibi oldukça yüksek seviyede olan şirketin hedefi 2019 yılında yüzde 100’lere ulaşmak. ÇEDAŞ Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyet oranı ise elektrik dağıtım şirketleri arasında Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

ÇEDAŞ daha kaliteli hizmet için çağrı merkezi çalışanlarını, "İletişim Teknikleri", "Stres Yönetimi", "Çağrı Merkezi Süreçleri", "Teknik Eğitim", "Zaman Yönetimi" gibi eğitimlerle destekliyor. Toplam 50 çalışanı bulunan ÇEDAŞ’ın çağrı merkezinde kadın çalışanların oranı ise yüzde 63.

En çok arıza, aydınlatma ve bilgi edinme yönünde çağrı alan ÇEDAŞ Çağrı Merkezi, daha iyi hizmet vermek için müşterilerine geri bildirimde bulunarak sorun ve şikayetlerin takibini yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, gerek çağrı karşılamada gerekse müşteri memnuniyeti noktasında sektör ortalamalarına göre çok iyi durumda olduklarını belirterek, "Abonelerimizden gelen talep, öneri ve şikayetlere bir yandan çözüm üretirken diğer yandan da benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yatırım planlarımızı buna göre düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nüfus daha kalabalık olduğu için şu anda en yüksek çağrının merkez ilçelerden geldiğini aktaran Kıvılcım, "Yine nüfus yoğunluğu nedeniyle Erbaa ve Sorgun gibi ilçelerimizden de daha çok çağrı alıyoruz. Gelen çağrılara arkadaşlarımız hızla yanıt verirken arka planda büyük bir ekip de çözüm için yoğun ve hızlı bir çalışma gayreti gösteriyor." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:49
  1. çağrı merkezi
  2. ÇEDAŞ

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