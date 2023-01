Cebrail Çelebi: Başarılı Bir Oyuncu Olmaya Giden Yol Beden Diline Hükmetmekten Geçiyor

Beden dilinin oyunculuk açısından son derece önemli bir bileşen olduğuna değinen Çelebi; “Başarılı bir oyuncu olmaya giden yol beden diline hükmetmekten geçiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü oyuncunun beden diline hükmedebilmesi ve yönetebilmesi, kendisine dışarıdan bakabilmesini sağlar. Bu durum ise oyuncu için muhteşem bir kazanımdır.” İfadelerini kullandı.

Beden Dilini Aktif Olarak Yönetmeyi Başarmak Bir Dönüm Noktasıdır

Oyunculuğun birçok aşamadan geçtiğini belirten Cebrail Çelebi; “Oyunculuk da tıpkı yaşam gibi birçok dönüm noktasından oluşuyor. Hemen her oyuncu bunu kendi kariyerine bakarak rahatlıkla ifade edebilir. Mesleğe başladığınız ilk dönemle devamında gelişen her süreç kesinlikle birbirinden bağımsız oluyor. Ben kişisel fikrim; beden dilini aktif olarak yönetmeyi başarmak oyuncu için bir dönüm noktasıdır şeklinde. Beden dilini yönetebilmeyi başarmak, aynı zamanda doğaçlama yapabilme kabiliyetini de aynı oranda geliştiriyor.” Dedi.

Oyuncu Kameranın Ötesine Taşmalı

Başarılı oyuncu olmanın gereklilikleri hakkında fikirlerini paylaşan Çelebi; “Bence mutlaka oyuncu kendisini aşmayı bilmeli. Kameranın ya da sahnenin ötesine taşmak, başka bir mihenk taşı. Sahneden ve kameradan uzaklaşıp kendini izlemesi, oyuncuya benzeri olmayan bir deneyim katar. Burada elbette sadece içsel bir yolculuktan söz etmiyorum. Oyuncu, toplumun ve hatta insanın her bir yüzüyle empati yapabilmenin dışında aynı zamanda yönetmenle de empati yapabilmeli. Yani kamera ötesine taşmak, sadece içsel bir yolculukla ilgili değil. Arıca başarılı bir oyuncu, kendini yönetmenin gözünden görebilme kabiliyetini de gösterir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Deneyim ve Tekrar Oyuncunun Vazgeçilmez Ritüeli Olmalı

Oyunculuğun vazgeçilmezinin tecrübe olduğuna dikkat çeken Cebrail Çelebi; “Deneyim ve tekrar oyuncunun vazgeçilmez ritüeli olmalı. Aldığım eğitimlerde hocalarımın en çok vurgu yaptığı konulardan biri buydu. Tekrar ve daha çok tekrar, oyunculuk becerilerini geliştirir. Adaptasyon ve oryantasyon süreçlerini hızlandırır. Oyuncuyu, her türden karaktere, senaryoya ve duruma karşı hazırlar. Ben de kişisel yaşamımda kendimle baş başa kaldığım ya da boşluk bulduğum her an tekrarlar yapıyorum. Her bir tekrarın başka bir deneyimin kapılarını aralığını düşünüyorum. Bazen aynı şeyi farklı dönemlerde tekrar etmek bile aynı duyguyu ortaya çıkarmıyor.” Dedi.