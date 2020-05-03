CDC'nin verileri uzmanları endişelendirdi! ABD için ürküten durum

ABD'de yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aştı. Ancak bazı uzmanlar bu sayının gerçekte çok daha fazla olmasından korkuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verileri, koronavirüsten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.

"Açıklanandan 9 bin fazla olabilir"

Araştırmacılara göre CDC'nin verileri ABD'de Kovid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısının açıklanandan 9 bin fazla olabileceğini gösteriyor.

ABD halen dünyada gerek koronavirüs vaka gerekse de Kovid-19'dan ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.