ÇBSK Lige Muratpaşaoğluspor maçıyla başlayacak

Bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne (EBBL) yükselen Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol takımı ilk maçında Muratpaşaoğluspor’u konuk edecek.

Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselen Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Erkek Basketbol takımı ligde 1. Bölge’de mücadele edecek. ÇBSK, geçtiğimiz günlerde çekilen kurada İstanbul takımları Muratpaşaoğluspor ve Yeşilyurtspor, Bursa takımları Yeşimspor ve Geçitspor ile Bilecik Belediyespor takımlarıyla aynı grupta yer aldı.

ÇBSK, ilk maçını 7 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda Muratpaşaoğluspor ile yapacak. ÇBSK ikinci maçında ise 10 Nisan Çarşamba günü İstanbul deplasmanında Yeşilspor ile karşı karşıya gelecek.

6-7 Nisan 2019 tarihlerinde başlayacak olan EBBL müsabakaları 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak olan grup müsabakaları ile tamamlanacak.

Dört farklı bölgesel grupta oynanacak EBBL müsabakaları sonucunda gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar, EBBL Final Grubuna katılım hakkı kazanacak.