Çaylı kek nasıl yapılır? Artan çaydan kek yapılır mı?
Tam ölçülü çaylı kek tarifi | Leziz nefis denenmiş bir kek tarifi arayanlar 'Çaylı kek olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çaylı kek için hangi malzemeler gerekli?
Nefis bir kek tarifi arayanlar "Çaylı kek nasıl yapılır?" sorusunu cevabını araştırıyor. İşte, leziz çaylı kek tarifi...
Çaylı kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı demlenmiş çay
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 yemek kaşığı kakao
Çaylı kek nasıl yapılır? Artan çaydan kek yapılır mı?
Öncelikle bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp güzelce çırpın.
Şeker eriyince 1 su bardağı ılık çayı ekleyin.
Sıvı yağ ve kakaoyu da ekleyin.
Karışıma un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.
Ardından kek hamurunu kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.
Keki fırında alın ve dilimleyin.
Dilimlediğiniz kekin üzerine ayırdığınız sosu gezdirin.
Kek sosu çekince ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.