ÇAYKUR’dan “Hayde çaya bakalım” kampanyası
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay kampanyasını “Hayde çaya bakalım” sloganıyla açtı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay kampanyasını “Hayde çaya bakalım” sloganıyla açtıklarını belirtti. Alim, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini belirtti. Birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde de çok daha yukarı taşınacağına inandıklarını aktaran Alim, “İkinci sürgün yaş çay kampanyasını ‘Hayde çaya bakalım’ sloganı ile açtık. Çay sektörünün tüm paydaşlarının çayın geleceği için harekete geçmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.
YORUM YAZ