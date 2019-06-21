ÇAYKUR, yaş çay budama bedelleri ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce, 2019 yılına ait yaş çay budama bedelleri üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ait yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi. ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı budama döneminde 184 bin 913 üreticinin 74 bin 925 dekar budama yaptığı belirtildi. Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 228 milyon 149 bin lira almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, yaş çay budama bedellerinin banka hesaplarına yatırıldığı, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekilebilecekleri kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.