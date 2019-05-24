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Çaykur Rizespor'dan sert tepki: Onlar Türk toplumuna ihanet ediyor

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, tribünleri siyasete alet etmeye çalışanlara tepki göstererek, "Siyaset zaten hayatımızın tüm alanını esir almış. En azından futbolu temiz bırakalım." dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:23

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Siyaseti tribünlere taşıyanların Türk toplumuna hainlik yaptıklarını düşünüyorum." dedi.

'Futbol temiz kalmalı'

"Futbol Türk insanının ortak keyfi." diyen Bakır, "Hangi şehir, hangi stadyum, hangi siyasi liderimiz olursa olsun, hiçbirinin tribünlerde dillendirilmemesi lazım. Futbolu temiz bırakmak lazım. Siyaset bizim hayatımızın her aşamasını zaten esir almış. Futbolu da esir edersek Türk futbolunun kalkınması adına prangaları kendi elimizle yıkmış oluruz. Bence bütün katmanlar bir araya gelerek siyasetin tribünlerden uzak durmasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Son birkaç haftadır hakemler tarafından Çaykur Rizespor'a haksızlık yapıldığını belirten Bakır, "Oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandık, Özellikle son altı haftadır aleyhimize verilen haksız kararlar, bütün futbolseverlerin de dikkatini çekti." dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Geride kalan 33 haftaya baktığımız zaman futbolseverlerin keyifsiz olduğu, mutlu olmadığı bir sezonu kapatmak üzereyiz. Bu da şunu gösteriyor ki yeni sezonda futbolun bütün paydaşları bir araya gelerek, futbolseverlerin huzuru için bu sorunları el birliği ile çözmeli."

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 19:23
  1. Çaykur Rizespor
  2. Galatasaray

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  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA5 dk önce
    çok doğru tüm lig boyunca tüm hakemler gs kollandı,madem futbolcular yabancı o zaman hakemlerde yabancı olsun o zaman görelim bu hakemler yüzünden ligin ağzına sıçtılar futbol federesyonu uyuyuyor birtek gs mı var o zaman ligi kaldırın adam kayırmaca olmasın evet rize maçını seyrettim resmen katledildi yazıklar olsaun tüm gs yı tutan hakemler ne kadar şike parası aldınız zehir olsun...

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