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Çaykur Rizespor’dan ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Okan Buruk’un şehir ve taraftarla bütünleşmenin en büyük örneğini kazandırdığını ve kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:15
Çaykur Rizespor’dan ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Okan Buruk’un şehir ve taraftarla bütünleşmenin en büyük örneğini kazandırdığını ve kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.


Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran yeşil-mavili kulüp kararın ardından internet sitesinden açıklama yaptı. “Okan Hoca’dan zorunlu veda” başlığı ile yapılan açıklamada, belirli süredir devam eden görüşmelerin ardından Okan Buruk’un bugün sözlü olarak kararını taraftara ve camiaya büyük bir üzüntüyle ilettiği ifade edildi.


Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “24 Eylül 2018 tarihinde başladığı Çaykur Rizespor Teknik Direktörlük görevinde yaklaşık 8 ay boyunca çok önemli başarılara imza atan Okan Buruk hocamız yeni sezonda aramızda olamayacağını tarafımıza büyük bir üzüntüyle iletmiş bulunmaktadır. Çaykur Rizespor ve Rize şehriyle büyük bir uyum içinde çalışan, görev yaptığı süre içerisinde gerek sportif gerekse sosyal açıdan önemli başarılara imza atan Okan Buruk hocamız ailevi koşulları gereği çok sevdiği Rize şehri ve Rizespor’a veda etmek zorunda kaldığını belirtirken oldukça üzgün olduğunu dile getirmeye özen göstermiştir. Belirli süredir devam eden görüşmelerin ardından sözlü olarak kararını bildiren Okan Buruk hocamız ayrıca duygu dolu cümleler kurarak aradaki bağın ne denli güçlü olduğunu göstermişti. Bir futbol takımının şehir ve taraftarla bütünleşmesinin en başarılı örneğine imza atan Okan Buruk hocamıza teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun güzel insan."

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:15
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