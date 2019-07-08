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Çaykur Rizespor'da sezon hazırlıkları

- Takım kaptanı Orhan Ovacıklı:- "Hedefimiz geçen yıl bıraktığımız yerden devam etmek ve üzerine çıkabilmek"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:47
Çaykur Rizespor'da sezon hazırlıkları


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada, izinli olan Braian Samudio, arka adalesinde sertleşme olan El Kabir, kadroda düşünülmeyen Traore ve kaleci Ujkani yer almadı.

Geçtiğimiz sezon Katar ekibi Kharitiyat'ta kiralık olarak görev yapan Iraklı Ali Faez ise takımla çalışmaya katıldı.

Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kültür fizik çalışması gerçekleştirdi. İdman, ilk yarım saatin ardından basına kapalı devam etti.


- Orhan Ovacıklı: "İyi işler yapmak için çabalayacağız"


Takım kaptanı Orhan Ovacıklı, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonda bütün takım ve futbolculara başarı diledi.

İyi işler yapmak için mücadele edeceklerini belirten Ovacıklı, "Hedefimiz geçen yıl bıraktığımız yerden devam etmek ve üzerine çıkabilmek. İnşallah bu sezon, yeni hocamız ile geçen sezondan daha güzel olur. Bu sezonun hedefini hocamız ve biz belirleyeceğiz. Saha içerisindeki performansımız belirleyecek. İyi işler yapmak için çabalayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Lig başlayınca her şey çok daha net olacak." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın 30 yaşındaki savunma oyuncusu, bireysel ve takım olarak performansın yukarı çıkması için çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben de takımın daha ileri taşınması için katkı verme gayretindeyim. İnşallah geçen sezondan çok daha fazla katkı sağlarım. Çok fazla arkadaşımız ayrıldı. Yeni oyuncular takıma katılıyor. Amacımız onların kaynaşmasını sağlayarak iyi bir çalışma ortamı oluşturmak."


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:47
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