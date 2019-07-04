0553 313 94 23

Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

- Yeşil-mavili takımda kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:05
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan ile oyuncular Zafer Görgen ve Emir Han Topçu, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın Acıbadem Ankara, Zafer Görgen ve Emir Han Topçu'nun ise Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Gökhan, Zafer ve Emir Han'ın sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:05
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Gökhan Akkan
  4. Sağlık kontrolü
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü İngiltere hariç..
    2. Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14..
    3. Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz..
    4. Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın..
    5. İbrahim Kalın açıkladı! S-400'ler..
    6. Havada paraşütleri birbirine dolanan..
    7. Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın..
    8. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    9. Kalın: "Yüksek İstişare Kurulu ilk..
    10. Önce Mersin şimdi de Niğde! Sahte içki..
    11. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan..
    12. Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    13. Kalın: "(S-400) Nereye..
    14. Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs..
    15. Kalın: "(S-400) NATO sistemi..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Geçen..
    18. Roma dönemine ait mermer ele geçirildi
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    20. Jandarma bahçeye ekili 35 kök kenevir..
    21. Kaza yapan sürücünün kimliği polisi..
    22. İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve..
    23. Eski Devlet Bakanı, yoğun bakıma..
    24. Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara..
    25. İmzalar atıldı, Kayserispor'dan çifte..
    26. Çanakkale Belediyesi ’LGBTI’..
    27. Arjen Robben futbolu bıraktı
    28. Paris'teki hava kirliliğinin sorumlusu..
    29. Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye
    30. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar