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Çaykur Rizespor’da “Okul-Kulüp” projesi devam ediyor! Vanlı öğrencilere forma hediyesi

Çaykur Rizespor'un "Minik Kalpler Okul-Kulüp Projesi" okulların açılmasıyla yeniden start alırken Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri kapsamında bu sefer Van Tuşba Kemal Aksur Derslikleri okulunda öğrencilere Rizespor forması hediye edildi.

17 Eylül 2019 Salı 14:01
Çaykur Rizespor’da “Okul-Kulüp” projesi devam ediyor! Vanlı öğrencilere forma hediyesi

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Çaykur Rizespor “Minik Kalpler Okul-Kulüp Projesi” okulların açılmasıyla yeniden start alırken Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri kapsamında bu sene Van Tuşba Kemal Aksur Derslikleri okulunda öğrencilere Rizespor forması dağıtıldı. Rize'den yönetim kurulu tarafından gönderilen yeşil mavili formaları gören minik öğrenciler çok mutlu olurken formalarını giyerek hatıra pozu verdiler.

Çaykur Rizespor 'minik kalpler okul-kulüp projesi'

2017 yılında başlatılan ve 56 okul arasından 110 minik öğrencinin lisanslı futbolcu olarak kulüp bünyesine katılmasını sağlayan “Minik Kalpler Okul-Kulüp Projesi” ülke çapında büyüyerek devam ediyor.

Çaykur Rizespor’un geleceğini oluşturmak adına 2017 yılında başlayan Minik Kalpler Okul-Kulüp Projesi; Çaykur Rizespor, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından ilk olarak Rize’de uygulandı.

Bu yıl da devam edecek olan Proje; öncelikle ilk ve orta öğretim kurumlarında uygulanıyor. Projeden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla yüzlerce öğrenciye öncelikle forma dağıtılırken, ardından Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezi antrenörleri tarafından okullarda bulunan yetenekli öğrencilerin altyapı seçimi için turnuva maçları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:01
  1. Van
  2. Çaykur Rizespor
  3. Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezi

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