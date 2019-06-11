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Çaykur Rizespor'da hedef 53 bin forma satışı

11 Haziran 2019 Salı 16:24
Çaykur Rizespor'da hedef 53 bin forma satışı


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda 53 bin forma satışı hedefliyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon ligin ikinci yarısında başlatılan "Hedef 53 bin forma" projesinin hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, başladığında birçok belediye ve sivil toplum örgütünün de toplu alım gerçekleştirerek destek verdiği projede, yeşil-mavili formaları okullarda öğrencilere hediye ettiklerini kaydetti.

Bu bağlamda satılan ve dağıtılan forma sayısının 22 bin 800'e ulaştığına işaret eden Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon öncesinde bu sayıyı 53 bine ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje gerçekten Rize ve Çaykur Rizespor için önemli. Biz yeşil-maviyi en ufaktan en büyüğüne ulaştırma amacındayız. Taraftarlarımız da gerçekten geçmişte hiç olmadığı kadar forma satışına önem veriyor. Özellikle bu sezon daha fazla satış bekliyoruz. Sezon öncesinde hem formalarını alsınlar hem de kombine biletlerini yükletsinler. Birlikte olursak başarılı oluruz."


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:24
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