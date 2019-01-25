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Çaykur Rizespor, yeni transferlerini tanıttı

- Yeşil-mavili ekipte sözleşme imzalanan Okechukwu Godson Azubuike ve Dario Melnjak için Çaykur Didi Stadı'nda tanıtım toplantısı yapıldı

25 Ocak 2019 Cuma 17:40
Çaykur Rizespor, yeni transferlerini tanıttı


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da daha önce resmi sözleşme imzalanan Okechukwu Godson Azubuike ve Dario Melnjak için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Azubuike ve Melnjak için Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtımda, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Haşimoğlu ve Serkan Karavin hazır bulundu.

Ali Haydar Er burada yaptığı konuşmada, savunma oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık, Melnjak ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Er, "Son transferlerimiz. Bu kadar takviye yapabildik ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. Maliyet anlamında ve kadro anlamında yeterli olduğuna kanaat getirdik." diye konuştu.

Yabancı kontenjanlarının şiştiğini kaydeden Er, "Belli görüşmeler devam ediyor. Alırken de gönderirken de zor olduğunu biliyoruz. Kolay bir süreç yaşamıyoruz. Kulübümüze ağır maliyet getirmeden, futbolcuları mutlu ederek gönderme yönünde çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.


-Futbolcu görüşleri


Mısır'ın Pyramids ekibinden kiralan Azubuike, Rize'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor forması giydiğini hatırlatan Azubuike, "İki haftalık bir görüşme sürecimiz oldu. Rize'yi tanıyordum. Hazırım. Buraya oynamak için geldim." şeklinde konuştu.

Slovenya ekibi Domzele'den transfer edilen Dario Melnjak ise Rize'ye transferinin hızlı geliştiğini söyledi.

Kulüple çok iyi anlaştıklarını aktaran Melnjak, "Son bir yılım çok iyi geçti. Buraya hazır durumda ve takıma katkı yapmaya geldim. Takımın ligdeki yerinin burası olmadığını biliyorum. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kulübü daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:40
  1. Çaykur Rizespor
  2. Dario Melnjak
  3. Futbol
  4. Okechukwu Godson Azubuike
  5. Spor Toto Süper Lig

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