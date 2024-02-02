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Spor Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kiralık olarak gönderdi
Spor

Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kiralık olarak gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 14:53:00 -
Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi’yi kiralık olarak gönderdi

Çaykur Rizespor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Oscar Pinchi’yi İspanyol ekibi Racing Ferrol'e kiralık olarak gönderdi.

Trendyol Süper Lig’in ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ağustos 2023 tarihinde İspanya takımlarından Las Palmas’tan Oscar renklerine bağladığı forvet oyuncusu Oscar Pinchi’yi kiralık olarak gönderdi. Yeşil-mavililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oscar Pinchi, sezon sonuna kadar İspanya’nın Racing Ferrol, takımına kiralanmıştır. Oscar Pinchi’ye, Racing Ferrol forması ile başarılar diliyoruz" denildi.

Oscar Pinchi, Rizespor formasıyla 13 karşılaşmaya çıktı.

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