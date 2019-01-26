0553 313 94 23

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulu

- Mevcut başkan Hasan Kartal, yeniden başkanlığa seçildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:45
Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulu


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na mevcut başkan Hasan Kartal yeniden seçildi.

Kulüp başkanı Hasan Kartal'ın sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı Çaykur Rizespor Kulübünün 89. Olağan Genel Kurulu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda, kulübün faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Hasan Kartal başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde, açık oylama yapıldı. 147 delegeden 76'sının katıldığı kongrede, mevcut başkan Kartal yeniden başkan seçildi.

Kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan, yaptığı konuşmada, Rize'nin ve Çaykur Rizespor'un bir marka olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman takip edilen şehri Rize'ye hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Saruhan, "Rize'nin iş insanlarının, bürokratlarının her biri Çaykur Rizespor'un bir parçasıdır. Biz de yönetim olarak marka takımı layık olduğu yere taşıyacağız." diye konuştu.

Saruhan, devre arasında 7 transfer gerçekleştirdiklerini aktararak, "İlk yarıda beklenen sonuçları alamadık. İkinci yarıda bambaşka bir takımla sahada mücadele edeceğiz. Takımın layık olduğu yerde yer alması için transferler gerçekleştirdik. Bu yıl ligde kalma başarısı gösterebilirsek, bu bizim mali bilançolarımıza da olumlu yansıyacaktır. Zor da olsa bu transferleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de mücadelenin zor geçtiğine işaret eden Saruhan, "Büyük bir rekabetin yaşandığı Süper Lig'de kalıcı olup yukarılara oynayacak bir takım kurduk. Ara transferde alınan 7 oyuncu için kulübümüzün kasasından tek kuruş çıkmadı. Hepsi sponsorların verdiği paralarla alındı. Bu takımla bu yılki hedefimiz, Süper Lig'de kalmaktır. Gelecek yıllarda daha büyük hedeflerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan yardımcısı Ali Haydar Er ise Çaykur Rizespor'un toplam borcunun 96 milyon 299 bin lira olduğunu belirterek, "Ara transferde 7 futbolcu aldık. Onların da maliyeti 3 milyon avro. Kulüp olarak bankalara ve finans kuruluşlarına tek kuruş borcumuz yok." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:45
  1. Başkan Hasan Kartal
  2. Çaykur Rizespor
  3. Çaykur Rizespor Olağan Genel Kurulu
  4. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, yılmadık"
    1. "Provokasyonlarla yolumuzdan..
    2. AFAD ekipleri eşeği kurtarmak için..
    3. İl diken üstünde! Her yerde hayvan..
    4. İşte Kılıçdaroğlu-Guadio arasındaki..
    5. Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel..
    6. "Büyük bir üzüntüye gark olacaklar"
    7. Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin..
    9. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir KOBİ'ye..
    11. AK Parti Yavuzeli ilçe belediye başkan..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı pazarda,..
    13. Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile..
    14. Denizlispor, Adana Demir'i ezdi geçti
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan..
    16. Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat..
    17. Multiplayer Chapter 7 Espor ve Oyun..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 2 yılda..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorsanız hepsi..
    20. Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması:..
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi