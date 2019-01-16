Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mustafa Saymak, Kasımpaşa maçına hazır olduklarını söyledi.

Mustafa, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Mavi-yeşilli takıma iki futbolcunun katıldığını hatırlatan Mustafa, "Kaliteli oyuncu olduklarını gösterdiler. Ligde bunu göstermemiz lazım. İlk devre çok şansızlıklar yaşadık ve puanlar kaybettik. Bunu telafi etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçına hazırız." dedi.

Mustafa Saymak, ligde 17 maçın daha olduğunu belirterek, "Her maçı final olarak göreceğiz. Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili de konuşan 25 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Buraya gelince biraz adaptasyon problemi yaşadım. Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında geçen yıl 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Çok iyi oynuyordum. Her maç 90 dakika oynuyordum. Buraya gelince henüz kendimi gösteremedim. İkinci yarıda takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterebilirsem inşallah gerisi de gelir."

Mustafa Saymak, ilk yarıda taraftarı çok üzdüklerini dile getirerek, "İyi oynamadık ama bizi çok iyi desteklediler. Umduğumdan fazla taraftar maçlara geldi onları sevindiremedik. İkinci yarı hem onların hem de bizim yüzlerimiz gülecek. İnşallah ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Öte yandan, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, Şube Başkan Yardımcısı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ile yönetim kurulu üyesi İdris Pehlivan, Karadeniz ekibini ziyaret edip teknik direktör Buruk'a çiçek verdi.



