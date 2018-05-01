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Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'i bırakmıyor

Sıkıntılı 7 haftanın ardından takımın başına geçen İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımayı başardı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:12
Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'i bırakmıyor

Sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor'da 8. hafta koltuğu devralan İbrahim Üzülmez ve ekibi, Karadeniz ekibini 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e taşımayı başardı.

Yeşil-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adamın geleceği ile ilgili karar da verildi. Buna göre başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu başarılı teknik adamla yoluna devam edecek. Üzülmez'e kupa ödülü olarak 2 yıllık yeni bir kontrat önerilecek.

Rizespor'da bu sezon 250 bin Euro'ya çalışan Üzülmez'e ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacağı bildirildi. Fanatik'in haberine göre Üzülmez ve ekibi de Rize'yle yola devam etmeye son derece sıcak bakıyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:12
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